Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности

За год преступность в области снизилась на 12,3%.

Липецкая область заняла 32-е место в рейтинге регионов России по уровню преступности в 2025 году. В рейтинге, который подготовило РИА Новости на основе данных МВД и Росстата, регионы размещены по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей — от наиболее спокойного к наиболее криминогенному.В Липецкой области в 2025 году зарегистрировано 107,1 преступления на 10 тысяч жителей, количество преступлений сократилось по сравнению с 2024 годом на 12,3%. Зарегистрировано 29,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч человек — за год этот показатель также сократился на 15,7%.Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне в 121 преступление. Самый высокий уровень преступности, как и в прошлом году, отмечен в Карелии, где было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей.В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.