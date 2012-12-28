Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
Утром жители хрущевки в центре Липецка не смогли выйти из подъезда
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике
Общество
«Международного скандала не предвидится»
Общество
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Происшествия
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
Читать все
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности
Общество
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд
Происшествия
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Липчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «семёрку»
Происшествия
Дело о смертельном столкновении «Фольксвагена» и трактора дошло до суда
Происшествия
19-летняя девушка пострадала в столкновении «семёрки» и «Тойоты»
Происшествия
Планам пьяного угонщика «Тойоты» помешало ДТП
Происшествия
Читать все
Общество
332
сегодня, 13:55
7

Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности

За год преступность в области снизилась на 12,3%. 

Липецкая область заняла 32-е место в рейтинге регионов России по уровню преступности в 2025 году. В рейтинге, который подготовило РИА Новости на основе данных МВД и Росстата, регионы размещены по количеству преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей — от наиболее спокойного к наиболее криминогенному. 

В Липецкой области в 2025 году зарегистрировано 107,1 преступления на 10 тысяч жителей, количество преступлений сократилось по сравнению с 2024 годом на 12,3%. Зарегистрировано 29,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч человек — за год этот показатель также сократился на 15,7%.

Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне в 121 преступление. Самый высокий уровень преступности, как и в прошлом году, отмечен в Карелии, где было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей.

В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.


преступность
рейтинг
4
1
0
1
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А снизилась
6 минут назад
Она видимо из за бесконтрольности и безнаказанности
Ответить
Каменный Лог
15 минут назад
Сказочники!!! На улицах после 18 часов - ни кого. Да и сотрудника полиции на улице в форме не увидишь. Веры у людей в полицию нет, да и смысла туда обращаться не имеет, все-равно не помогут.
Ответить
Алик
34 минуты назад
Ну да, у нас за убийство на камеру в кафе отпускают на волю. Отсюда и статистика такая
Ответить
Девятый
29 минут назад
Не фиг "шлятся" по "злачным местам"...
Ответить
Не
59 минут назад
Ну по сравнению с 90ми сильно снизилась
Ответить
48
сегодня, 14:13
красиво на бумаге, я только в кафе теперь боюсь ходить. на улицах собаки стаями бегают, то с владельцами, то без. когда хоть собачников будут штрафовать??? вечером на детских качелях катают своих огромных кабелей.
Ответить
А
4 минуты назад
Ты их не трогай. И они тебя не тронут.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить