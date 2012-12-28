Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
332
сегодня, 13:55
7
Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности
За год преступность в области снизилась на 12,3%.
В Липецкой области в 2025 году зарегистрировано 107,1 преступления на 10 тысяч жителей, количество преступлений сократилось по сравнению с 2024 годом на 12,3%. Зарегистрировано 29,7 тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч человек — за год этот показатель также сократился на 15,7%.
Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне в 121 преступление. Самый высокий уровень преступности, как и в прошлом году, отмечен в Карелии, где было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей.
В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений, а также динамика числа зарегистрированных преступлений.
4
1
0
1
2
Комментарии (7)