Дело о смертельном столкновении «Фольксвагена» и трактора дошло до суда
«Фольксваген» врезался в трактор, в автомобиле погиб 43-летний мужчина.
— По данным следствия, на дороге Задонск-Донское водитель грузового фургона «Фольксваген» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении трактора «Беларус». Заметив трактор, вопреки правилам дорожного движения, водитель не предпринял мер к остановке и допустил столкновение, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину. Его действия квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ, cанкции которой — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав.
