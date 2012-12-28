Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Его ждёт суд по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия, а также в покушении на убийство.
Эта громкая история разыгралась 1 февраля 2025 года в 02:25 у дома на улице Бехтеева. Напомним, ранения из травматического пистолета получили на тот момент 26-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по показаниям 38-летней потерпевшей, ее сожитель Андрей Колычев — вспыльчивый человек. 31 января женщина отмечала в ресторане день рождения крестницы, и после нескольких бокалов вина решила поехать к Колычеву. Там они выпили пива с карпом и поссорились на почве ревности. Андрей Колычев схватил женщину за волосы и несколько раз ударил её ладонью по лицу и спине. Эти разборки даже увидела подруга потерпевшей, звонившая ей по видеосвязи. К этой подруге женщина и поехала на такси среди ночи (на часах было около половины второго). Позже Андрей позвонил ей по телефону и услышал на том конце трубки мужские голоса, после чего тут же поехал к подруге на разборки, вооружившись травматическим пистолетом. На улице Бехтеева он встретил сожительницу и ее приятелей: примерно в половине третьего ночи компания вышла на улицу покурить.
По версии следствия, на улице Бехтеева 33-летний Колычев ударил свою девушку и ее подругу. 26-летний сожитель подруги вступился за девушек и пострадал за это — ревнивец в него выстрелил и в свою девушку. Выстрелы пришлись в голову мужчине и грудь женщины. Причем в мужчину Колычев стрелял не менее трех раз, в сожительницу — не менее одного. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, закрытую черепно-мозговую травму, огнестрельное ранение щеки. Сожительнице подозреваемого диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки. Пистолет Андрей Колычев выкинул, а сам скрылся — его даже объявляли в розыск.
Дело расследовал следственный комитет.
