54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки

Женщина 10 дней расплачивалась чужой картой в магазине – это попало на запись камеры наблюдения.

10 января в липецкий отдел полиции №4 обратилась 19-летняя девушка с заявлением о краже денег с банковского счёта.С 1 по 10 января девушка находилась на лечении в одном из медучреждений Липецка. Вероятно, при поступлении в больницу она потеряла кредитную банковскую карту, и после с её счёта были украдены 22 183 рубля.«В краже подозревают 54-летнюю сотрудницу медицинского учреждения. Возле здания она нашла чужую банковскую карту и в течение 10 дней расплачивалась ею за товары», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – шесть лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.