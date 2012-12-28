Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Женщина 10 дней расплачивалась чужой картой в магазине – это попало на запись камеры наблюдения.
С 1 по 10 января девушка находилась на лечении в одном из медучреждений Липецка. Вероятно, при поступлении в больницу она потеряла кредитную банковскую карту, и после с её счёта были украдены 22 183 рубля.
«В краже подозревают 54-летнюю сотрудницу медицинского учреждения. Возле здания она нашла чужую банковскую карту и в течение 10 дней расплачивалась ею за товары», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи – шесть лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
