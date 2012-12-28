Происшествия
Опасные сосульки пугают липчан
Напомним, в феврале 2025 года наледью убило 63-летнего липчанина, который выходил из пункта выдачи товаров на улице Терешковой, 10/1. Глыба упала с козырька балкона. Обвинение считает, что еще в 2023 году владелица квартиры должна была демонтировать козырёк над балконом, который установил прежний владелец. Теперь ее ждет суд.
В 2019 году упавшая с балкона наледь убила 78-летнюю Раису Родину. Виновным был признан владелец квартиры, с козырька балкона которой упала наледь. Суд назначил ему наказание в виде полутра лет ограничения свободы. Осуждённый также обязан был выплатить родственникам погибшей почти 20 000 рублей в качестве возмещения материального ущерба и 400 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
