Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -7
Погода в Липецке
Читать все
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жители Дачного в праздники пережили многое, а вот воды не видели ни капли
Общество
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Общество
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Красный уровень отменён, жёлтый остался
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности отменили в 8 утра
Общество
Читать все
Общество
697
сегодня, 11:57
15

РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»

Коммунальщики выступили с заявлением.

Компания «РВК-Липецк» прокомментировала ситуацию в посёлке Дачном, где уже пятые стуки нет холодной воды.

«РВК-Липецк прикладывает максимум усилий, чтобы вернуть воду в дома жителей Дачного, которые столкнулись со снижением ее давления или ее отсутствием. Специалистами уже выявлена и устранена утечка на сетях в районе улицы Патриотическая. Также ими выполнены дезинфекция и наполнение водонапорной башни, обеспечивающей дополнительным водоснабжением поселок в летний период. Сейчас пробы ресурса, взятые из нее, проходят анализ в лаборатории предприятия. Если вода в башне будет соответствовать всем нормам, ее введут в работу. Дополнительно специалисты обследуют повысительную насосную станцию, расположенную на территории воинской части. Возможно, неполадки на ней также могут являться причиной снижения давления ресурса или его отсутствия. Для удобства потребителей организован подвоз ресурса по заявкам. Оставить заявку можно по телефонам центральной диспетчерской службы предприятия 236-048, *6048», — заверили в «РВК».
Нет воды
РВК
1
1
2
3
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
менеджер
12 минут назад
А искусственный интеллект не может заменить простого слесаря что ли?
Ответить
слесарь
сегодня, 12:37
У нас в Газпром газораспределение по г. Грязи, таких спецов полно.
Ответить
Лена
сегодня, 12:32
Не спешите , выполняйте свою работу. Россияне самые терпеливые
Ответить
Николай Второй
58 минут назад
Вы сейчас серьёзно?
Ответить
Почему
сегодня, 12:27
Цены поднимают, а так происходит?
Ответить
Как то так
21 минуту назад
Потому что цены никак не влияют на надёжность труб, а только на толщину вашего кошелька.
Ответить
Житель Дачного
сегодня, 12:16
В РВК работают подрядчики, они не знают, где искать причину. В апреле 2025 года Дачный сидел 3 суток без воды. Администрация города на жалобу ответила Такого не было, вода с перерывами подавалась. Вот и всё
Ответить
Жителю
сегодня, 12:29
Вы просто не вписались в рынок. Но не забывайте платить вовремя.
Ответить
Наталья
49 минут назад
Вы просто не вписались в рынок. Но не забывайте платить вовремя. Мы сидим уже 5-й день без воды, отписки идут
Ответить
СССР
сегодня, 12:16
в наше время такого бардака не было, вода это стратегические объекты, и такое халатное отношение из за безнаказанности.
Ответить
Житель Дачного
сегодня, 12:14
Работы начали вестись только 5-го января. 4 дня РВК халатно отнеслись к сложившейся ситуаци . Работы не проводились. Факт аварии даже не признавали вчера
Ответить
Да
сегодня, 12:05
какие там специалисты, одни пенсионеры работают, из за низкой зарплаты.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:05
Не позавидуешь ни людям с Дачного,ни рабочим РВК ,устранять аварию в такую погоду.
Ответить
Наталья
48 минут назад
На дачном никого не видели, работы не проводились
Ответить
Р
сегодня, 12:03
Смех да и только.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить