сегодня, 11:57
РВК «Липецк» по поводу 5-дневного отсутствия холодной воды на Дачном: «Прикладываем максимум усилий»
Коммунальщики выступили с заявлением.
«РВК-Липецк прикладывает максимум усилий, чтобы вернуть воду в дома жителей Дачного, которые столкнулись со снижением ее давления или ее отсутствием. Специалистами уже выявлена и устранена утечка на сетях в районе улицы Патриотическая. Также ими выполнены дезинфекция и наполнение водонапорной башни, обеспечивающей дополнительным водоснабжением поселок в летний период. Сейчас пробы ресурса, взятые из нее, проходят анализ в лаборатории предприятия. Если вода в башне будет соответствовать всем нормам, ее введут в работу. Дополнительно специалисты обследуют повысительную насосную станцию, расположенную на территории воинской части. Возможно, неполадки на ней также могут являться причиной снижения давления ресурса или его отсутствия. Для удобства потребителей организован подвоз ресурса по заявкам. Оставить заявку можно по телефонам центральной диспетчерской службы предприятия 236-048, *6048», — заверили в «РВК».
