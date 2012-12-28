Все новости
Происшествия
489
39 минут назад
3

Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе

Пострадала женщина.

В Елецком округе на 381-м километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП с участием более 10 автомобилей.

Есть пострадавшая.

— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортного потока. Движение грузовых автомобилей затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб, – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
ДТП
0
0
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Стерх
39 секунд назад
Знакомые два часа уже там стоят, движение 3-5 км/ч
Ответить
Интересно
12 минут назад
а сколько дворников вышли на уборку снега?
Ответить
да-уж
16 минут назад
Все успели, че.
Ответить
