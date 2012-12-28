Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Пострадала женщина.
Есть пострадавшая.
— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортного потока. Движение грузовых автомобилей затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб, – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
