Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе

Пострадала женщина.

В Елецком округе на 381-м километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП с участием более 10 автомобилей.Есть пострадавшая.— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспортного потока. Движение грузовых автомобилей затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб, – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.