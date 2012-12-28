Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 11:31
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Перед праздниками нужно быть осторожнее с наличкой.
Подделкой расплатился покупатель – кто это был, сейчас выясняет полиция. Фальшивку выявили уже на этапе поступления денег из магазина в банк.
Липчанам напоминают: терять бдительность нельзя, ведь впереди праздники, когда фальшивомонетчики традиционно активизируются, так как растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные.
С большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.
