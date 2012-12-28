В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру

Перед праздниками нужно быть осторожнее с наличкой.

29 декабря в одном из супермаркетов Липецка выявили фальшивую купюру номиналом 5000 рублей. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Подделкой расплатился покупатель – кто это был, сейчас выясняет полиция. Фальшивку выявили уже на этапе поступления денег из магазина в банк.Липчанам напоминают: терять бдительность нельзя, ведь впереди праздники, когда фальшивомонетчики традиционно активизируются, так как растёт покупательский спрос и многие приобретают подарки и сертификаты за наличные.С большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.