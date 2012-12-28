Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Жителей и гостей города ждут новогодние утренники и спектакли.
Днём в Липецке умеренный морозец от -4 до -6 градусов, временами будет идти снег.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтнх работ перекроют холодную воду:
- ул. Ильича, 36а, 38а, 46а;
- ул. Коммунистическая, 24, 22а;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.
- пер. Театральный, 1а.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Грушевая, 19;
- ул. Жуковского 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13;
- ул. Ивовая, 2, 20;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Черешневая, 8;
- Садоводчество «Дачный 1»;
- Садоводчество «Дачный 2»;
- Садоводчество «Металлург 3», 25, 38;
- Садоводчество «Монтажник», 1044.
Наверняка, последний рабочий день года ещё преподнесет сюрпризы на городских автодорогах. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.
Мировая премьера
В 12:00 в театре «Казаки России» покажут новогодний спектакль для всей семьи «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана (6+).
Прекрасная музыка, хореографическое и актерское мастерство «Казаков России», красивые костюмы и завораживающие декорации – волшебство будет присутствовать во всем.
Праздничное представление
В 11:00 новогодний спектакль покажут и в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2). На сцене вновь «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (6+).
Театр кукол
В 11:00 и в 13:00 ждёт гостей и Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) на спектакль «Морозко» (6+).
Какой же Новый год без этой сказки? А после представления детишек и сопровождающих их лиц ждёт новогодняя «Ёлка радости».
Выставки
В выставочном зале Детской художественной школы имени В.И. Сурикова (Циолковского, 27) сегодня предпоследний день работы выставки живописца и графика Татьяны Кузнецовой «Есть только миг...» (6+).
А в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) работают сразу две выставки – экспозиция картин члена Союза художников России Нели Бурлей «За пределами сада» (6+). А ещё – выставка декоративно-прикладного искусства «Зимние узоры» (6+).
Обе выставки продлятся до 19 января, вход свободный.
Сыграй на Центральном стадионе
В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» состоится IX новогодний турнир «Липецк – родина футбола», организованный липецким футбольным клубом (6+).
В любительских баталиях может принять участие кто угодно. Одна их команд будет составлена целиком из болельщиков, при этом игровое время обещают найти каждому пришедшему. Сыграют сборная административного и тренерского составов ФК «Металлург», команда дублёров, сборные ОК СШОР и правительства Липецкой области, а также победитель нескольких прошлых турниров липецкий «Сокол».
Впрочем, это тот случай, когда результат не важен. Главное – у поклонников футбола появится возможность неформально пообщаться со своими кумирами футболистами и тренерами, руководителями клуба и областного спорта.
Важно – впервые в истории игры пройдут не на запросных полях, а на главной арене Центрального стадиона. Это стало возможным, благодаря укладке на него искусственного покрытия.
Футбол вне конкуренции
Вопрос, что смотреть по телевизору, приобретает особую остроту в праздники.
Среди спортивных мероприятий явными лидерами у россиян являются футбольные матчи, за которыми следят 26% опрошенных SuperJob. Далее с заметным отставанием идёт хоккей – 15%, единоборства – 14%, лыжный спорт и фигурное катание – по 12%, баскетбол – 6%.
Среди мужчин интерес к футболу испытывают 43 %. А вот у женщин на первом месте всё-таки фигурное катание, за трансляциями которого наблюдают 19%.
Дорогие липчане! Сегодня мы заканчиваем трудиться в уходящем 2025 году! Но новости не заканчиваются никогда! С GOROD48 вы не пропустите ничего важного и интересного ни в выходные, ни в праздничные дни, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова!
