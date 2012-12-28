Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецкой области снег и до -7
Погода в Липецке
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Происшествия
Пятеро липчан занимались незаконной легализацией иностранцев
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
99
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору

Жителей и гостей города ждут новогодние утренники и спектакли.

Зима, не кусачая

Днём в Липецке умеренный морозец от -4 до -6 градусов, временами будет идти снег.

IMG_8556.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтнх работ перекроют холодную воду:

- ул. Ильича, 36а, 38а, 46а;
- ул. Коммунистическая, 24, 22а;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.
- пер. Театральный, 1а.

illkd2tcfzppf7av10hfvf5vq3txu04u.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Грушевая, 19;
- ул. Жуковского 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13;
- ул. Ивовая, 2, 20;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Черешневая, 8;
- Садоводчество «Дачный 1»;
- Садоводчество «Дачный 2»;
- Садоводчество «Металлург 3», 25, 38;
- Садоводчество «Монтажник», 1044.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

Наверняка, последний рабочий день года ещё преподнесет сюрпризы на городских автодорогах. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Мировая премьера

В 12:00 в театре «Казаки России» покажут новогодний спектакль для всей семьи «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана (6+).

Прекрасная музыка, хореографическое и актерское мастерство «Казаков России», красивые костюмы и завораживающие декорации – волшебство будет присутствовать во всем.


Сами по себе казаки в нарядах в европейской сказке – это уже фантастика. Когда-то этот ансамбль привносил экзотику на подмостки других стран, на него смотрели с любопытством – точно так же, как наши зрители иногда глядят на китайские танцы матерчатых драконов или японский театр кабуки. Казаки этим сильно гордились, что привело к особому отношению к своему творчеству – чуть ли не до вселенского масштаба. Поэтому дежурное новогоднее представление они назвали мировой премьерой. Официально. Так написано на всех анонсах спектакля, м-да…

Праздничное представление

В 11:00 новогодний спектакль покажут и в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2). На сцене вновь «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (6+).

d44df7adc563c9691d445ecb695a98f7.jpg

Накануне праздника разбивается волшебное зеркало, хранившее все сказки мира. Герои теряются в чужих историях: Кай встречает Буратино, три поросёнка прячутся от Снежной королевы... Чтобы вернуть каждого в свою сказку и встретить Деда Мороза со Снегурочкой, нужно собрать зеркало по осколкам. А тут не обойтись без помощи зрительского зала.

Театр кукол

В 11:00 и в 13:00 ждёт гостей и Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) на спектакль «Морозко» (6+).

7369eb0dae4137eee97501530da56847.jpg

Какой же Новый год без этой сказки? А после представления детишек и сопровождающих их лиц ждёт новогодняя «Ёлка радости».

Выставки

В выставочном зале Детской художественной школы имени В.И. Сурикова (Циолковского, 27) сегодня предпоследний день работы выставки живописца и графика Татьяны Кузнецовой «Есть только миг...» (6+).

photo_5339304850933616238_y.jpg

А в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) работают сразу две выставки – экспозиция картин члена Союза художников России Нели Бурлей «За пределами сада» (6+). А ещё – выставка декоративно-прикладного искусства «Зимние узоры» (6+).

Обе выставки продлятся до 19 января, вход свободный.

Сыграй на Центральном стадионе

В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» состоится IX новогодний турнир «Липецк – родина футбола», организованный липецким футбольным клубом (6+).

В любительских баталиях может принять участие кто угодно. Одна их команд будет составлена целиком из болельщиков, при этом игровое время обещают найти каждому пришедшему. Сыграют сборная административного и тренерского составов ФК «Металлург», команда дублёров, сборные ОК СШОР и правительства Липецкой области, а также победитель нескольких прошлых турниров липецкий «Сокол».

oB8ltPTe-85dFZp5kujlsuD8cSUU9L5Rmbai2DabP3OqmesAwz5QPJZ44LQQlqnvrtUE_ZKZFWePWxJ1eqy_N6Zf223.jpg

Впрочем, это тот случай, когда результат не важен. Главное – у поклонников футбола появится возможность неформально пообщаться со своими кумирами футболистами и тренерами, руководителями клуба и областного спорта.

Важно – впервые в истории игры пройдут не на запросных полях, а на главной арене Центрального стадиона. Это стало возможным, благодаря укладке на него искусственного покрытия.

Футбол вне конкуренции

Вопрос, что смотреть по телевизору, приобретает особую остроту в праздники.

Среди спортивных мероприятий явными лидерами у россиян являются футбольные матчи, за которыми следят 26% опрошенных SuperJob. Далее с заметным отставанием идёт хоккей – 15%, единоборства – 14%, лыжный спорт и фигурное катание – по 12%, баскетбол – 6%.

xwR7kg5CxJ5AzL0BnhkjR8-LjSK5VActxCCDPGYq8UNHU6jbKK0n6WLu2mMvzVm6hsWIn6vDmNdXtRtMVtY1DuWv.jpg

Среди мужчин интерес к футболу испытывают 43 %. А вот у женщин на первом месте всё-таки фигурное катание, за трансляциями которого наблюдают 19%.

Дорогие липчане! Сегодня мы заканчиваем трудиться в уходящем 2025 году! Но новости не заканчиваются никогда! С GOROD48 вы не пропустите ничего важного и интересного ни в выходные, ни в праздничные дни, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова!
