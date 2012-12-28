Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору

Жителей и гостей города ждут новогодние утренники и спектакли.

Днём в Липецке умеренный морозец от -4 до -6 градусов, временами будет идти снег.









- пер. Театральный, 1а.





















В 12:00 в театре «Казаки России» покажут новогодний спектакль для всей семьи «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана (6+).





Прекрасная музыка, хореографическое и актерское мастерство «Казаков России», красивые костюмы и завораживающие декорации – волшебство будет присутствовать во всем.









В 11:00 новогодний спектакль покажут и в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2). На сцене вновь «Новогоднее Зазеркалье, или Там, где живут чудеса» (6+).













В 11:00 и в 13:00 ждёт гостей и Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) на спектакль «Морозко» (6+).









В выставочном зале Детской художественной школы имени В.И. Сурикова (Циолковского, 27) сегодня предпоследний день работы выставки живописца и графика Татьяны Кузнецовой «Есть только миг...» (6+).









В любительских баталиях может принять участие кто угодно. Одна их команд будет составлена целиком из болельщиков, при этом игровое время обещают найти каждому пришедшему. Сыграют сборная административного и тренерского составов ФК «Металлург», команда дублёров, сборные ОК СШОР и правительства Липецкой области, а также победитель нескольких прошлых турниров липецкий «Сокол».









Среди спортивных мероприятий явными лидерами у россиян являются футбольные матчи, за которыми следят 26% опрошенных SuperJob. Далее с заметным отставанием идёт хоккей – 15%, единоборства – 14%, лыжный спорт и фигурное катание – по 12%, баскетбол – 6%.









С 10:00 до окончания ремонтнх работ перекроют холодную воду:- ул. Ильича, 36а, 38а, 46а;- ул. Коммунистическая, 24, 22а;- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Грушевая, 19;- ул. Жуковского 5, 5а, 6а, 7, 8а, 9, 11, 11а, 13;- ул. Ивовая, 2, 20;- ул. Лозовая, 5, 9, 12;- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;- ул. Черешневая, 8;- Садоводчество «Дачный 1»;- Садоводчество «Дачный 2»;- Садоводчество «Металлург 3», 25, 38;- Садоводчество «Монтажник», 1044.Наверняка, последний рабочий день года ещё преподнесет сюрпризы на городских автодорогах. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.Сами по себе казаки в нарядах в европейской сказке – это уже фантастика. Когда-то этот ансамбль привносил экзотику на подмостки других стран, на него смотрели с любопытством – точно так же, как наши зрители иногда глядят на китайские танцы матерчатых драконов или японский театр кабуки. Казаки этим сильно гордились, что привело к особому отношению к своему творчеству – чуть ли не до вселенского масштаба. Поэтому дежурное новогоднее представление они назвали мировой премьерой. Официально. Так написано на всех анонсах спектакля, м-да…Накануне праздника разбивается волшебное зеркало, хранившее все сказки мира. Герои теряются в чужих историях: Кай встречает Буратино, три поросёнка прячутся от Снежной королевы... Чтобы вернуть каждого в свою сказку и встретить Деда Мороза со Снегурочкой, нужно собрать зеркало по осколкам. А тут не обойтись без помощи зрительского зала.Какой же Новый год без этой сказки? А после представления детишек и сопровождающих их лиц ждёт новогодняя «Ёлка радости».А в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) работают сразу две выставки – экспозиция картин члена Союза художников России Нели Бурлей «За пределами сада»А ещё – выставка декоративно-прикладного искусства «Зимние узоры»Обе выставки продлятся до 19 января, вход свободный.В 11:00 на Центральном стадионе «Металлург» состоится IX новогодний турнир «Липецк – родина футбола», организованный липецким футбольным клубом (6+).Впрочем, это тот случай, когда результат не важен. Главное – у поклонников футбола появится возможность неформально пообщаться со своими кумирами футболистами и тренерами, руководителями клуба и областного спорта.Важно – впервые в истории игры пройдут не на запросных полях, а на главной арене Центрального стадиона. Это стало возможным, благодаря укладке на него искусственного покрытия.Вопрос, что смотреть по телевизору, приобретает особую остроту в праздники.Среди мужчин интерес к футболу испытывают 43 %. А вот у женщин на первом месте всё-таки фигурное катание, за трансляциями которого наблюдают 19%.