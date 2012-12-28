Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
сегодня, 00:00
Красный уровень в Липецкой области отменен
Но желтый уровень еще действует.
Сохраняется «Желтый уровень-Воздушная опасность» на территории Липецкой области.
За вечер средства ПВО сбили в Липецкой области 4 украинских дрона самолетного типа.
