Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу

Аферистка стянула у 87-летней пенсионерки кошелек из сумки.



Сотрудники уголовного розыска Липецка в ходе оперативных действий установили и задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении денег у пожилой женщины.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, злоумышленница познакомилась с пенсионеркой во дворе её дома. Представившись сотрудницей здравоохранения, она настойчиво предложила провести осмотр. Войдя в квартиру, гостья попросила воды. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла на кухню, лже-медик похитила из сумки кошелёк с наличными. Обнаружив пропажу четырёх тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.Вскоре стражам порядка удалось задержать 49-летнюю подозреваемую на территории областного центра. Женщина полностью признала свою вину и добровольно возместила причинённый ущерб. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».За совершение этого преступления закон предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.