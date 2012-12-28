Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
сегодня, 09:04
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Аферистка стянула у 87-летней пенсионерки кошелек из сумки.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, злоумышленница познакомилась с пенсионеркой во дворе её дома. Представившись сотрудницей здравоохранения, она настойчиво предложила провести осмотр. Войдя в квартиру, гостья попросила воды. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла на кухню, лже-медик похитила из сумки кошелёк с наличными. Обнаружив пропажу четырёх тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.
Вскоре стражам порядка удалось задержать 49-летнюю подозреваемую на территории областного центра. Женщина полностью признала свою вину и добровольно возместила причинённый ущерб. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
За совершение этого преступления закон предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
