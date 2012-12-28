Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
Происшествия
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
Читать все
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
А знаете ли вы
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Происшествия
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Общество
В Становом простятся с 28-летним участником СВО
Общество
Читать все
Происшествия
279
сегодня, 09:04

Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу

Аферистка стянула у 87-летней пенсионерки кошелек из сумки.

Сотрудники уголовного розыска Липецка в ходе оперативных действий установили и задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении денег у пожилой женщины.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, злоумышленница познакомилась с пенсионеркой во дворе её дома. Представившись сотрудницей здравоохранения, она настойчиво предложила провести осмотр. Войдя в квартиру, гостья попросила воды. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка вышла на кухню, лже-медик похитила из сумки кошелёк с наличными. Обнаружив пропажу четырёх тысяч рублей, потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре стражам порядка удалось задержать 49-летнюю подозреваемую на территории областного центра. Женщина полностью признала свою вину и добровольно возместила причинённый ущерб. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

За совершение этого преступления закон предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
кража
мошенничество
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить