За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек

Заболеваемость выросла на 22%.

За минувшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек, в том числе — 385 гриппом.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, c 15 по 21 декабря количество заболевших ОРВИ оказалось на 22% выше уровня предыдущей недели, но ниже уровня эпидпорога на 18,5%.На Липецк приходится 71% всех случаев ОРВИ. В основном, сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 95 человек, что на 19,5% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 22 декабря, в области привито против гриппа более 655 тысяч человек (59,2% населения), в том числе привиты более 172 тысяч детей и более 483 тысячи взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 18 303 человека.