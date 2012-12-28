Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
сегодня, 14:09
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 9819 человек
Заболеваемость выросла на 22%.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, c 15 по 21 декабря количество заболевших ОРВИ оказалось на 22% выше уровня предыдущей недели, но ниже уровня эпидпорога на 18,5%.
На Липецк приходится 71% всех случаев ОРВИ. В основном, сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболели 95 человек, что на 19,5% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 22 декабря, в области привито против гриппа более 655 тысяч человек (59,2% населения), в том числе привиты более 172 тысяч детей и более 483 тысячи взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 18 303 человека.
