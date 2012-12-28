63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками

Женщина лишилась больше двух миллионов рублей.

63-летняя жительница Тулы обратилась в Липецке к полицейским с заявлением о мошенничестве. Общаться со злоумышленниками и отправлять им деньги она начала ещё у себя дома. Потом женщина приехала в гости в Липецк, но звонки от мошенников продолжились.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке тулячка целую неделю общалась с мошенниками и в общей сложности перевела на «безопасный счёт» 2 160 000 рублей. А потом одумалась и отправилась в полицию.