Происшествия
сегодня, 13:06
63-летняя жительница Тулы приехала в гости в Липецк и неделю общалась с мошенниками
Женщина лишилась больше двух миллионов рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке тулячка целую неделю общалась с мошенниками и в общей сложности перевела на «безопасный счёт» 2 160 000 рублей. А потом одумалась и отправилась в полицию.
