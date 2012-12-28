Все новости
Общество
125
сегодня, 20:06
8

В Ельце починили новогодний фонарь и разрушенные ветром остановки

Елецкие чиновники рапортуют о победе над последствиями стихии.

Администрация Ельца отчиталась о том, что последствия вчерашней ветреной погоды полностью устранены.

По данным чиновников, ветер повредил несколько городских объектов, в том числе инсталляцию «Новогодний фонарь», остановочные павильоны на улицах Орджоникидзе и Задонской.

- Сегодня специалисты оперативно устранили все последствия непогоды. Поврежденные остановки вновь приведены в порядок, а новогодние украшения снова радуют жителей города своим ярким видом, – распространила заявление мэрия.

Нельзя сказать, что вчера в Липецке бушевал ураган, но инфраструктура в Липецке и Ельце не выдержала порывов ветра.

Фото vk.com/elets_adm
Ветер
непогода
инфраструктура
сделано на века
0
0
1
2
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
18 минут назад
Современная инфраструктура уже ничего не выдерживает, и даже при тихой погоде.
Ответить
Блок
47 минут назад
писал про СПб, т.к. сильный ветер с Балтийского моря, а деревья спилили, теперь и у нас так, да?
Ответить
«Лёд
58 минут назад
неокрепший на речке студёной Словно как тающий сахар лежит»
Ответить
Дед Морз
сегодня, 20:30
За что так с древним городом? Эх, ветер, ветер, лучше бы в Липецке наворочал. Тут почти никаких украшений нет
Ответить
...
сегодня, 20:28
Главное -фонарь!!!
Ответить
селянин
сегодня, 20:24
"Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь."
Ответить
Чёрный вечер,
сегодня, 20:33
Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всём божьем свете!
Ответить
Александр Блок
сегодня, 20:32
К чему здесь моё творчество?
Ответить
