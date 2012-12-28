В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
В Ельце починили новогодний фонарь и разрушенные ветром остановки
Елецкие чиновники рапортуют о победе над последствиями стихии.
По данным чиновников, ветер повредил несколько городских объектов, в том числе инсталляцию «Новогодний фонарь», остановочные павильоны на улицах Орджоникидзе и Задонской.
- Сегодня специалисты оперативно устранили все последствия непогоды. Поврежденные остановки вновь приведены в порядок, а новогодние украшения снова радуют жителей города своим ярким видом, – распространила заявление мэрия.
Нельзя сказать, что вчера в Липецке бушевал ураган, но инфраструктура в Липецке и Ельце не выдержала порывов ветра.
Фото vk.com/elets_adm
