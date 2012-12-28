Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
сегодня, 16:51
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
В городе подсчитывают, сколько деревьев свалил ветер и что он натворил еще.
Как сообщили в мэрии Ельца, кроме нескольких елок и новогодних инсталляций на улице Мира, ветер перевернул два металлических остановочных укрытия на улице Орджаникидзе и Задонской в поселке Солидарность, свалил 11 деревьев в городе, одно из которых повредило стеклопакет в жилом доме, и столб.
Фото: vk.com/my_elets
