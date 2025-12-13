Все новости
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей
Происшествия
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Происшествия
Областную детскую больницу закрыли для посещений пациентов
Общество
Три водозабора оказались обесточенными из-за сваленных на линии электропередачи ветром деревьев
Происшествия
Происшествия
508
сегодня, 10:56
7

Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне

Ствол с ветвями повредил и автомобиль стоящий рядом. 

Ветер, порывы которого доходят до 20 м/с, продолжается в Липецке с вечера пятницы.

Сваленное порывом ветра дерево упало на автомобиль во дворе дома №13 на улице Московской, обломленным стволом с ветвями повредило и автомобиль стоящий рядом.

photo_2025-12-13_09-26-40 (2).jpg+2025-12-13-09.33.04.jpg

photo_2025-12-13_09-26-34.jpg+2025-12-13-10.53.04.jpg

ветер
падение дерева
0
5
0
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
На газоне
6 минут назад
Вопрос с парковками не решается,вообще ! Чем дома пристраивать, лучше бы парковки строили !
Ответить
Зоя
19 минут назад
Конечно печально - НО - автомобиль стоит на газоне ??? Или на фото так получилось . На газоне у дома по улице Космонавтов дом 68/1 и 70 какой то умник постоянно ставит свой автомобиль - все нипочем человеку - ведь наверное в одном из этих домов проживает....
Ответить
Александр Н.
27 минут назад
Со всяким может случиться, сочувствую.
Ответить
Простите
30 минут назад
больше не буду
Ответить
Может
35 минут назад
Сама виновата,зачем там поставила?
Ответить
А нечего
43 минуты назад
ставить под деревья, вот и все
Ответить
Комментарии
45 минут назад
излишни !
Ответить
