Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне

Ветер, порывы которого доходят до 20 м/с, продолжается в Липецке с вечера пятницы.Сваленное порывом ветра дерево упало на автомобиль во дворе дома №13 на улице Московской, обломленным стволом с ветвями повредило и автомобиль стоящий рядом.