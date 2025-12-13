«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
сегодня, 10:56
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Сваленное порывом ветра дерево упало на автомобиль во дворе дома №13 на улице Московской, обломленным стволом с ветвями повредило и автомобиль стоящий рядом.
