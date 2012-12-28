Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Происшествия
423
46 минут назад
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
На момент совершения преступления в 2022 году парню было 19 лет. После нападения он три года скрывался в Казахстане.
«Ночью 22 октября 2022 года на тот момент 19-летний парень в кальянной в ходе внезапно возникшего конфликта, высказывая угрозы убийством, напал с ножом на незнакомого ему 31-летнего посетителя, нанеся не менее трех ударов ножом по лицу и телу. Довести преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как помешали посетители заведения и группа быстрого реагирования», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, удары столовым ножом были нанесены в нос и подключичную область посетителя. Потерпевший был госпитализирован, но на его теле остались неизгладимые шрамы. А официант три года скрывался от уголовного преследования за пределами России и был объявлен в международный розыск. По ходатайству следователя регионального СК России ему судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В июне этого года парня нашли в Казахстане, откуда он был экстрадирован.
«В рамках расследования уголовного дела допрошены более 20 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, изъятый на месте происшествия нож признан вещественным доказательством, проанализированы записи с камер наблюдения. Все эти доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор», — добавляют в Следкоме.
1
0
0
3
0
Комментарии