Происшествия
23 минуты назад
Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда
Подозреваемый в преступлении три года скрывался за границей.
По версии следствия, ночью 22 октября 2022 года 22-летний парень напал в одной из липецких кальянных на 34-летнего мужчину. Он угрожал мужчине убийством и несколько раз ударил его ножом. Спасли мужчину посетители кальянной и бойцы ГБР.
Ранено мужчину доставили в больницу, а нападавший скрылся и уехал за пределы РФ.
«В рамках расследования уголовного дела допрошены более 20 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, изъятый на месте происшествия нож признан вещественным доказательством, проанализированы записи с камер наблюдения», — рассказали в СК.
Дело направлено в суд.
