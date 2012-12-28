Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда

Подозреваемый в преступлении три года скрывался за границей.



Следком сообщил о завершении расследования дела о покушении на убийство. Обвиняемый по делу в июне этого года экстрадирован из Казахстана, после трёх лет международного розыска.По версии следствия, ночью 22 октября 2022 года 22-летний парень напал в одной из липецких кальянных на 34-летнего мужчину. Он угрожал мужчине убийством и несколько раз ударил его ножом. Спасли мужчину посетители кальянной и бойцы ГБР.Ранено мужчину доставили в больницу, а нападавший скрылся и уехал за пределы РФ.«В рамках расследования уголовного дела допрошены более 20 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, изъятый на месте происшествия нож признан вещественным доказательством, проанализированы записи с камер наблюдения», — рассказали в СК.Дело направлено в суд.