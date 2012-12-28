Жители 116 новостроек получат первые квитанции на капремонт в 2026 году

Собственники квартир в 116 домах начнут получать первые квитанции за капремонт c 2026 года. Большая часть этих многоэтажек находится в новых микрорайонах Липецка, а также в Усмани, Лебедяни, Данкове, Тербунах, Чапыгине, Ельце, Лебедянском и Липецком округе.