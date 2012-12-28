Пьяный дебошир плевался в полицейских и ударил одного ногой в грудь

И получил два года и один месяц условного срока.

Грязинец получил два года и один месяц условного срока с испытательным сроком в 2,5 года за оскорбление двоих полицейских и применение насилия в отношении одного из них.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяный дебошир ударил ногой в грудь одного полицейского, а также плевался в двоих стражей порядка и ругался на них матом.Одного полицейского он также лишил нагрудного жетона: мужчина схватил полицейского за форму, резко дернул, и булавка на нагрудном жетоне расстегнулась, а сам жетон слетел.