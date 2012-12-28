Ельчанин познакомился в соцсети с девушкой и лишился 380 000 рублей

Новая знакомая предложила ему подзаработать.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний ельчанин. В социальной сети он познакомился с девушкой, которая предложила ему заняться инвестициями и связала с брокером.Брокер в свою очередь посоветовал скачать специальное приложение для инвестиций и завести онлайн-кошелек. После чего ельчанин переводил деньги сначала на счет онлайн-кошелька, а затем в приложение.Причём мужчина так хотел побольше заработать, что для пополнения счета оформил несколько кредитов. Но вывести деньги оказалось невозможно. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, всего мужчина лишился 380 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».А ещё одного ельчанина обманули при покупке бытовки: он лишился 67 379 рублей. Для убедительности мошенники прислали покупателю все размеры и расчеты. Бытовку должны были доставить в течение двух недель, но мужчина заказ так и не получил. А номера телефонов, по которым он общался с представителями фирмы, перестали отвечать. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».