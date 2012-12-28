Над территорией Липецкой области сбиты три украинских БПЛА

Красный уровень воздушной опасности длился в регионе всю ночь.
С вечера 5 декабря и до утра 6-го в Липецкой области в Липецке и округах звучала сирена и объявлялась воздушная опасность. Также работали системы ПВО по воздушным целям и действовали системы подавления.
По данным Министерства обороны над Липецкой области ПВО уничтожило три вражеских БПЛА.
Всего течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
29 – над территорией Рязанской области,
27 – над территорией Воронежской области,
23 – над территорией Брянской области,
21 – над территорией Белгородской области,
6 – над территорией Тверской области,
3 – над территорией Курской области,
3 – над территорией Липецкой области,
2 – над территорией Тамбовской области,
1 – над территорией Тульской области,
1 – над территорией Орловской области.
Комментарии