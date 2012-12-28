Все новости
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Мэрия выдала разрешение на строительство поселка таунхаусов у 10-й Шахты
Общество
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»
Происшествия
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию
Спорт
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Общество
Липецкие хоккеисты против… «Липецка»
Спорт
Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»
Спорт
Над территорией Липецкой области сбиты три украинских БПЛА
Происшествия
Режим чистого неба в Липецкой области объявили рано утром
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
894
сегодня, 07:30

Над территорией Липецкой области сбиты три украинских БПЛА

Красный уровень воздушной опасности длился в регионе всю ночь.

С вечера 5 декабря и до утра 6-го в Липецкой области в Липецке и округах звучала сирена и объявлялась воздушная опасность. Также работали системы ПВО по воздушным целям и действовали системы подавления. По данным Министерства обороны над Липецкой области ПВО уничтожило три вражеских БПЛА. Всего течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 – над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области, 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Липецкой области, 2 – над территорией Тамбовской области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Орловской области.
БПЛА
0
0
2
1
0

