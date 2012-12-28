Над территорией Липецкой области сбиты три украинских БПЛА

Красный уровень воздушной опасности длился в регионе всю ночь.



С вечера 5 декабря и до утра 6-го в Липецкой области в Липецке и округах звучала сирена и объявлялась воздушная опасность. Также работали системы ПВО по воздушным целям и действовали системы подавления. По данным Министерства обороны над Липецкой области ПВО уничтожило три вражеских БПЛА. Всего течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 – над территорией Рязанской области, 27 – над территорией Воронежской области, 23 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Тверской области, 3 – над территорией Курской области, 3 – над территорией Липецкой области, 2 – над территорией Тамбовской области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Орловской области.