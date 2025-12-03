Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Инвалида спасли во время пожара
В Данкове горел дом на двух хозяев.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, из соседнего дома эвакуировали женщину-инвалида. Огнём повреждены внутренняя отделка комнаты и пол на площади 30 квадратных метров.
Ночью 3 декабря в Липецке в доме №6/1 по проезду Строителей сгорел лифт. На сообщение о возгорании выезжали 20 пожарных и пять единиц техники.
Утром в мусоропроводе дома №6 по улице Полиграфической горел мусор. Также мусор вчера тушили у дома №57 по улице Урожайной.
