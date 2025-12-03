Все новости
Происшествия
297
сегодня, 09:54

Инвалида спасли во время пожара

В Данкове горел дом на двух хозяев.

Около девяти вечера 3 декабря в Данкове на улице Калинина загорелся жилой двухквартирный дом.

IMG_3696.jpeg

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, из соседнего дома эвакуировали женщину-инвалида. Огнём повреждены внутренняя отделка комнаты и пол на площади 30 квадратных метров.

Ночью 3 декабря в Липецке в доме №6/1 по проезду Строителей сгорел лифт.  На сообщение о возгорании выезжали 20 пожарных и пять единиц техники. 

IMG_3667.jpeg+2025-12-03-10.44.04.jpg

Утром в мусоропроводе дома №6 по улице Полиграфической горел мусор. Также мусор вчера тушили у дома №57 по улице Урожайной.
пожар
0
2
3
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
