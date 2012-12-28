Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Ветер сорвал ограждение кровли с расселенной «сталинки» на улице Ильича
Спасатели сняли угрозу для водителей и пешеходов с помощью автовышки.
— Спасатели оперативно отреагировали и провели демонтаж опасного элемента с линии ЛЭП с помощью автолестницы, которую предоставило ПАО «ЛипецкГорсвет». Угроза падения ликвидирована, — рассказали GOROD48 в пресс-службе МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка».
