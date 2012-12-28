Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
сегодня, 09:31
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Две из них госпитализированы.
В половине пятого вечера на Боевом проезде в Липецке 26-летняя девушка за рулем «Рено» сбила 79-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.
Еще одна авария произошла вчера на площади Петра Великого: столкнулись «Шкода» под управлением 42-летнего водителя и «Мазда» с 42-летней женщиной за рулем. Травмы в столкновении получила женщина-водитель. После оказания помощи она была отпущена.
Фото пресс-службы ОКУ «Управление ГПСС»
