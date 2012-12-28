Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Происшествия
58 минут назад
Отбой воздушной тревоги
Напомним, час назад он был введен в Ельце, Данковском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском Становлянском и Чаплыгинском районах.
