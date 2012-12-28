Отбой воздушной тревоги

Объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА».Напомним, час назад он был введен в Ельце, Данковском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском Становлянском и Чаплыгинском районах.