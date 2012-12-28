Все новости
Происшествия
458
43 минуты назад

Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области

Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце, Данковском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском Становлянском и Чаплыгинском районах.  

воздушная тревога
БПЛА
1
0
7
0
2

Комментарии

