Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем

Мужчину осудили за мошенничество и отправили на два года в колонию.

Усманский районный суд приговорил 54-летнего жителя Магнитогорска к двум годам колонии общего режима за крупное мошенничество (по части третьей статьи 159 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2019 году мужчина предложил за миллион рублей покупателю земельный участок с жилым домом в селе Фащевка Грязинского района. При этом его право собственности на них в момент сделки не было оформлено и зарегистрировано в ЕГРН, и грязинский МФЦ в сделке отказал.В дальнейшем мужчина под различными предлогами получал от покупателя крупные суммы, которые якобы требовались для адвоката, подачи иска в суд и других действий, необходимых для завершения сделки.Всего продавец получил 865 тысяч рублей, которые обещал зачесть в счет оплаты по договору купли-продажи участка с домом. Но сделки так и не произошло, а деньги мужчина потратил.