370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Перерасчёт коснулся шести многоквартирных домов.
Причина — жильцы этих домов оставались без горячей воды дольше, чем это предусмотрено нормативными документами.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации и возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).
Также АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» привлечено Государственной жилищной инспекцией Липецкой области к административной ответственности, компания оштрафована на 70 тысяч рублей.
