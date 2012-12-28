370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду

Перерасчёт коснулся шести многоквартирных домов.

После вмещательства прокуратуры Советского района Липецка филиал АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» пересчитал плату за горячую воду 370 жильцам шести многоквартирных домов на улице Космонавтов.Причина — жильцы этих домов оставались без горячей воды дольше, чем это предусмотрено нормативными документами.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации и возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении за повторное нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по части третьей статьи 7.23 КоАП РФ).Также АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» привлечено Государственной жилищной инспекцией Липецкой области к административной ответственности, компания оштрафована на 70 тысяч рублей.