До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы

На прошлой неделе подрядчик «РИР-Энерго» заасфальтировал место своих работ по прокладке новых труб на площади Победы, а на этой буквально в двух-трех метрах от бывшей раскопки образовался провал.Асфальт провалился на въезде во двор дома №2, как раз над новой тепловой камерой «РИР-Энерго». Чтобы в западню не попала машина, опасное место оградили водоналивными барьерами.GOROD48 поинтересовался у энергетиков, когда этот провал заделают. Ответ не воодушевил: в конце года.