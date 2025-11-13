Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Общество
337
сегодня, 15:51
9
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Пока же опасное место оградили буйками.
Асфальт провалился на въезде во двор дома №2, как раз над новой тепловой камерой «РИР-Энерго». Чтобы в западню не попала машина, опасное место оградили водоналивными барьерами.
GOROD48 поинтересовался у энергетиков, когда этот провал заделают. Ответ не воодушевил: в конце года.
0
1
3
0
1
Комментарии (9)