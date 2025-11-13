Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
Читать все
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
Читать все
Общество
337
сегодня, 15:51
9

До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы

Пока же опасное место оградили буйками.

На прошлой неделе подрядчик «РИР-Энерго» заасфальтировал место своих работ по прокладке новых труб на площади Победы, а на этой буквально в двух-трех метрах от бывшей раскопки образовался провал.

Асфальт провалился на въезде во двор дома №2, как раз над новой тепловой камерой «РИР-Энерго». Чтобы в западню не попала машина, опасное место оградили водоналивными барьерами.

699f542f-23fe-4b11-8f0c-22b26656e7dd.jpg+2025-11-13-15.27.35+niz.jpg

GOROD48 поинтересовался у энергетиков, когда этот провал заделают. Ответ не воодушевил: в конце года.
благоустройство
0
1
3
0
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васек
11 минут назад
Обком Квадра и Рвк заодно. Они друзья.
Ответить
житель
17 минут назад
ахах такое отношение ...терпим. к концу года там снег яму заделает, по весне когда растает всё, уже и по новой скоро копать надо будет "планово"
Ответить
кто принемает
18 минут назад
работу от тепловых сетей и водоканала ,работы по асфальтированию и укладки плитки.их надо наказывать,один брак.говорят денег нет,если каждый год переделывать.
Ответить
Светлана
23 минуты назад
Очередное от мывание денег весь город Липецк рушится на глазах каждый год одно и тоже позорище ????????????????
Ответить
посмотрите
25 минут назад
как положена плитка гореумельцами после прокладки труб,возле бывшего рос банка,проспект победы.в деревнях лучше кладут.
Ответить
сегодня, 16:16
Очередной ремонт провала. Полного провала!
Ответить
Артем
сегодня, 16:10
некачественно лотают после раскопок
Ответить
Виктор
сегодня, 16:00
Катукова поворот на Меркулова в сторону 7 поликлиники в правой полосе прямо перед светофором провалившийся колодец в какой пятилетке его заделают ?
Ответить
Михаил Иванович
сегодня, 15:58
Там на всем протяжении проспекта Победы после гере- капитального ремонта с выбоинами на ливневках и люках
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить