Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело о расторжении договора купли-продажи и взыскании денег за проданный 17 лет назад автомобиль «Хонда CR-V» с перебитым номером.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в марте 2008 года между женщиной-продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи автомобиля «Хонда CR-V». Покупатель заплатил за машину 360 тысяч рублей, а в 2015 году продал ее за 250 тысяч рублей. В 2021 году автомобиль снова сменил владельца, на этот раз его продали за 450 тысяч рублей. Но когда последний собственник автомобиля попытался снова его продать, сотрудники ГИБДД выявили, что идентификационный номер автомобиля «Хонда CR-V» подвергался изменению. Машину изъяли.Ранее решениями судов с бывших владельцев автомобиля были взысканы в пользу последующих покупателей 450 и 250 тысяч рублей соответственно.Выплатив 250 тысяч рублей, купивший в 2008 году машину мужчина сам обратился в Советский суд Липецка с требованием взыскать 360 тысяч рублей с первоначальной собственницы, аргументируя это тем, что она ввела его в заблуждение, скрыв изменения, внесенные в идентификационный номер автомобиля. Но суд удовлетворил эти требования частично. Сам договор купли-продажи у мужчины не сохранился, а в карточке учета транспорта (она заполняется ГИБДД на основании договора купли-продажи) указано, что автомобиль был продан за 100 тысяч рублей — эту сумму и взыскал суд первой инстанции. Областной суд также оставил это решение в силе.