У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Происшествия
419
сегодня, 16:26
2

Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет

Но не все, а только указанную в карточке учета ГИБДД сумму — 100 тысяч рублей.

Липецкий областной суд в порядке апелляции рассмотрел гражданское дело о расторжении договора купли-продажи и взыскании денег за проданный 17 лет назад автомобиль «Хонда CR-V» с перебитым номером.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в марте 2008 года между женщиной-продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи автомобиля «Хонда CR-V». Покупатель заплатил за машину 360 тысяч рублей, а в 2015 году продал ее за 250 тысяч рублей. В 2021 году автомобиль снова сменил владельца, на этот раз его продали за 450 тысяч рублей. Но когда последний собственник автомобиля попытался снова его продать, сотрудники ГИБДД выявили, что идентификационный номер автомобиля «Хонда CR-V» подвергался изменению. Машину изъяли.

Ранее решениями судов с бывших владельцев автомобиля были взысканы в пользу последующих покупателей 450 и 250 тысяч рублей соответственно.

Выплатив 250 тысяч рублей, купивший в 2008 году машину мужчина сам обратился в Советский суд Липецка с требованием взыскать 360 тысяч рублей с первоначальной собственницы, аргументируя это тем, что она ввела его в заблуждение, скрыв изменения, внесенные в идентификационный номер автомобиля. Но суд удовлетворил эти требования частично. Сам договор купли-продажи у мужчины не сохранился, а в карточке учета транспорта (она заполняется ГИБДД на основании договора купли-продажи) указано, что автомобиль был продан за 100 тысяч рублей — эту сумму и взыскал суд первой инстанции. Областной суд также оставил это решение в силе.
автомобиль
cуд
0
1
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анатолий
сегодня, 16:54
Куда смотрели ГИБДД когда ставили такой автомобиль. Взыскать с них срочно.
Ответить
Виктор
сегодня, 16:44
Автомобиль три раза ставился на учет Ущерб надо возмещать за счет ГИБДД
Ответить
