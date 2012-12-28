В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Экономика
4 минуты назад
Липчане продолжали экономить на продуктах питания, но чаще выбирали общепит
334,3 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-сентябре. По сравнению с прошлогодним он вырос (в сопоставимых ценах) на 1,5%. В расчете на душу населения пришлось 301,7 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.
Оборот общественного питания в январе-сентябре составил 12,9 миллиарда рублей, или на 8,6% больше того же периода прошлого года (в сопоставимых ценах). В расчете на душу населения — 11674 рубля.
