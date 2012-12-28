Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Общество
99
19 минут назад
В Чаплыгине из-за порыва на водопроводе многие улицы остались без воды
Фонтан воды, бьющий из порыва, был виден даже с трассы.
По словам местных жителей, на месте коммунальной аварии работает экскаватор, делает раскоп. Когда устранят аварию — неизвестно. Местным жителям аварийщики водоканала отвечают, что, возможно воды не будет и в понедельник.
0
1
0
0
0
Комментарии