Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Нужны витамины? Редис на рынке по 100 рублей за пучок
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Спорт
Елизавета Петлякова: «На пьедестале почёта в наушниках слушала гимн России»
Спорт
Тренер сравнил липецкую команду с коротким одеялом – стынут либо ноги, либо голова
Спорт
Общество
99
19 минут назад

В Чаплыгине из-за порыва на водопроводе многие улицы остались без воды

Фонтан воды, бьющий из порыва, был виден даже с трассы.

Сегодня под вечер в Чаплыгине улице Школьной прорвало водопровод. Фонтан воды бил выше крыш домов. По словам местных жителей, почти весь город остался без воды, кроме поселка «Агрегатный». Также чаплыгинцы сообщают, что порывов — несколько.

По словам местных жителей, на месте коммунальной аварии работает экскаватор, делает раскоп. Когда устранят аварию — неизвестно. Местным жителям аварийщики водоканала отвечают, что, возможно воды не будет и в понедельник.
коммунальная авария
порыв
