В Чаплыгине из-за порыва на водопроводе многие улицы остались без воды

Фонтан воды, бьющий из порыва, был виден даже с трассы.

Сегодня под вечер в Чаплыгине улице Школьной прорвало водопровод. Фонтан воды бил выше крыш домов. По словам местных жителей, почти весь город остался без воды, кроме поселка «Агрегатный». Также чаплыгинцы сообщают, что порывов — несколько.По словам местных жителей, на месте коммунальной аварии работает экскаватор, делает раскоп. Когда устранят аварию — неизвестно. Местным жителям аварийщики водоканала отвечают, что, возможно воды не будет и в понедельник.