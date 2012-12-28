Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке

Мошенники действовали по классической схеме с лже-сотрудниками ФСБ и обвинением в финансировании террористов.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в одной из липецких семей, где хорошо знали о схемах мошенников и ранее успешно им противостояли, на этот раз злоумышленникам удалось реализовать свой план.Мать и сын никогда не хранили друг от друга секретов. Жили рядом, часто общались. Но, в какой-то момент поведение сына вдруг изменилось, он стал скрытным и как-то он признался матери, что лишился более 4 миллионов рублей из-за «проблем с законом». Как выяснилось, мужчине позвонили лжесотрудники ФСБ, обвинив его в финансировании террористических организаций и предложили «спасти» деньги от ареста путем перевода на «защищенные счета». Что мужчина и сделал, переведя им 4 миллиона.«Однако, через несколько дней мошенники позвонили снова и сказали, что теперь угроза нависла над матерью мужчины. Терять ей было что – на счете пенсионерки хранилось около 4,5 миллиона рублей, это были многолетние накопления членов семьи. Выслушав мошенников, взволнованная женщин тоже отправилась в банк», — рассказали в полиции.Из-за очереди в банке операция затянулась, что позволило ей усомниться в происходящем и рассказать обо всем сотрудникам банка. Работники этого отделения сразу же вызвали полицию.Благодаря оперативному взаимодействию работников банка и полиции перевод средств удалось предотвратить.Отделом полиции № 4 УМВД России по г. Липецку возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». В настоящее время ведется розыск злоумышленников.