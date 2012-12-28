Все новости
Происшествия
1342
сегодня, 11:40
39

Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке

Мошенники действовали по классической схеме с лже-сотрудниками ФСБ и обвинением в финансировании террористов.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в одной из липецких семей, где хорошо знали о схемах мошенников и ранее успешно им противостояли, на этот раз злоумышленникам удалось реализовать свой план.

Мать и сын никогда не хранили друг от друга секретов. Жили рядом, часто общались. Но, в какой-то момент поведение сына вдруг изменилось, он стал скрытным и как-то он признался матери, что лишился более 4 миллионов рублей из-за «проблем с законом». Как выяснилось, мужчине позвонили лжесотрудники ФСБ, обвинив его в финансировании террористических организаций и предложили «спасти» деньги от ареста путем перевода на «защищенные счета». Что мужчина и сделал, переведя им 4 миллиона.

«Однако, через несколько дней мошенники позвонили снова и сказали, что теперь угроза нависла над матерью мужчины. Терять ей было что – на счете пенсионерки хранилось около 4,5 миллиона рублей, это были многолетние накопления членов семьи. Выслушав мошенников, взволнованная женщин тоже отправилась в банк», — рассказали в полиции.

Из-за очереди в банке операция затянулась, что позволило ей усомниться в происходящем и рассказать обо всем сотрудникам банка. Работники этого отделения сразу же вызвали полицию.

Благодаря оперативному взаимодействию работников банка и полиции перевод средств удалось предотвратить.

Отделом полиции № 4 УМВД России по г. Липецку возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». В настоящее время ведется розыск злоумышленников.
мошенничество
0
1
2
2
6

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно
5 минут назад
Это эти пенсионеры недоедают, не покупают лекарств из за стоимости, и им сложно платить за ЖКХ?
Ответить
У
32 минуты назад
пенсионерки лежат всего 4,5 миллиона ! Это слезы ,а не деньги ! Согласен ,надо срочно повышать пенсии не на 7,6 % ,а сразу на 76 % !
Ответить
Молодуха
51 минуту назад
Лучше без женихов, чем с такими. Как из таежного тупика люди. Адекватных единицы.
Ответить
С такими
3 минуты назад
мыслями так девственницей и помрёшь!
Ответить
Жених
35 минут назад
Так то с деньгами,4 ляма было !
Ответить
Молодой
7 минут назад
Так то с деньгами,4 ляма было ! Это не деньги, это мелочь.
Ответить
Изя Рабинович
сегодня, 13:43
Как только в банках у меня появляется новый персональный менеджер, после первого общения с ним начинается шквал звонков всяких мошенников. Этот номер использую только для регистрации в банках. Обращаются звонящие по правильным ФИО. Так что сколько у кого есть знают не только те, кому положено. Не питайте иллюзий по поводу банковской тайны.
Ответить
Сергей Б
сегодня, 13:48
А персональный менеджер не может появиться без Вашего согласия. Ни в одном банке. Он появляется только после 1,5 млн. Понятно, что сейчас это не сумма. Но! Вы в самом начале диалоге просто скажите: Я- Рабинович, и мне ваши услуги ни к чему. Постмскриптум: отказываюсь всегда.
Ответить
смех
сегодня, 13:42
Завидуют миллионам, которые оказались у мошенников)))))))) 24 /7)))))))
Ответить
И смех, и грех
сегодня, 13:38
Ох как обзавидовались комментаторы на чужие миллионы :) Сейчас продай квартирку не новую и домик в пригороде - вот тебе и 8 лимонов. Инфляция таки ..
Ответить
МакС
сегодня, 13:44
Тоже не понимаю 8 миллионов на двоих в возрасте- это деньги? На них по миру попутешествуешь, или квартиру в Крыму купишь? Чудные липчане...
Ответить
Чудной липчанин
26 минут назад
Тоже не понимаю 8 миллионов на двоих в возрасте- это деньги? На них по миру попутешествуешь, или квартиру в Крыму купишь? Чудные липчане... Зачем тогда в полицию обращаться, если это не деньги. Непонятно.
Ответить
Вопрос (кит)
сегодня, 13:34
Чемпион мира по шахматам против искусственного интелекта : кто победит ? Ну и ИИ против простого гражданина : кто кого перехитрит ?
Ответить
АI
сегодня, 13:38
ИИ победит однозначно. Но и ходы его будут в тысячи секунд быстрее.
Ответить
тема для размышления
сегодня, 13:28
В наше время хранить на счетах миллионы опасно. Столько раз нас кидали одни мошенники-реформаторы, теперь ещё и другие подключились. Если люди так легко отдают то, что нажили непосильным трудом- легко достались эти деньги. То, что накопил своим потом, то никому не отдашь по телефонному звонку. Тем более сегодня из каждого утюга служивые люди сообщают , что никому, ничего не переводите.
Ответить
!!!
сегодня, 13:32
Всё накоплено трудом. Не физическим, так умственным. Или интеллектом. Иначе не накопишь.
Ответить
Ого
сегодня, 13:11
На счете пенсионерки хранилось около 4,5 миллиона рублей. Надо срочно повысить пенсии!
Ответить
Сергей Б
сегодня, 13:31
Это что, деньги что ли к пенсии? Вы о чём? За 40 лет работы не накопить?
Ответить
Конечно
сегодня, 13:43
Это что, деньги что ли к пенсии? Вы о чём? За 40 лет работы не накопить? Накопить. Если работать в администрации.
Ответить
И я
сегодня, 13:05
стал писать отзывы на звонящие номера отрицательные. откуда-то из Чувашии на 927 начинаются.Но потом и мой номер заблокировали. наверно и они написали отриц отзывы на мой номер...
Ответить
Еще комментарии
