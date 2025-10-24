Частный дом сгорел дотла в Грязях

С огнем боролись 20 пожарных.

Днем 24 октября в Грязях на улице Фрунзе сгорел частный жилой дом. Видео пожара разошлись по мессенджерам.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что огнем боролись 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники.— Происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Первые подразделения прибыли уже через 8 минут после сигнала. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств случившегося, — рассказали в ведомстве.