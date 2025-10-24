Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
В магазине расплатились поддельной пятитысячной купюрой
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
«Лада Гранта» опрокинулась на районной дороге
Происшествия
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Читать все
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Частный дом сгорел дотла в Грязях
Происшествия
Очередной циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Спикер облсовета Сериков и вице-губернатор Балашов навестили блокадниц
Общество
Липецкая вечЁрка: нож в сердце, несчастливая улица Плеханова и загрызенные козы
Общество
Читать все
Происшествия
1275
сегодня, 19:28
4

Частный дом сгорел дотла в Грязях

С огнем боролись 20 пожарных.

Днем 24 октября в Грязях на улице Фрунзе сгорел частный жилой дом. Видео пожара разошлись по мессенджерам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что огнем боролись 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

2025-10-24 21.01.46.jpg

— Происшествия обошлось без жертв и пострадавших. Первые подразделения прибыли уже через 8 минут после сигнала. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств случившегося, — рассказали в ведомстве.
пожар
МЧС
0
15
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
( i )
33 минуты назад
Гараж в доме что ли. Да пластик с пенопластом в отделке.
Ответить
Гость
сегодня, 19:44
В гараже загорелась газель, взорвался балон и на дом перекинулся огонь, это от нас недалеко...
Ответить
Откуда в Грязях
сегодня, 19:37
Целых 20 пожарников, со всей области чтоли собирали???
Ответить
ага
сегодня, 21:12
врать горазды... везде оптимизация
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить