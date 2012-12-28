Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Погода в Липецке
205
сегодня, 17:00
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Температура возвращается к показателям нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 20 и 21 октября – 5-6 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.
День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.
