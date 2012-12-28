Все новости
Погода в Липецке
205
сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшие дожди и до +13

Температура возвращается к показателям нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, центр которого переместится с Восточной Европы на южную половину ЦФО, будет преобладать облачная и дождливая погода.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 20 и 21 октября – 5-6 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.

День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.
погода
