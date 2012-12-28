Житель Грязей присвоил «ГАЗель»

Он подделал подписи владельца автомобиля и оформил его на свое имя.



Грязинские полицейские расследовали дело о присвоении чужого имущества — автомобиля «ГАЗель». Обвиняемый по делу решил не отдавать машину владельцу, даже когда тот сумел доказать свое право собственности в суде.По данным следствия, в октябре 2019 года житель Грязей получил автомобиль от его владельца во временное пользование, без возможности им распоряжаться. Грязинец решил завладеть «ГАЗелью»: он подделал подписи владельца в договоре купли-продажи, паспорте автомобиля, а потом оформил ее на своё имя.В результате настоящему владельцу машины причинен имущественный вред на сумму около 392 тысяч рублей.«Затем, не смотря на вступившее в силу решение суда о признании сделки недействительной, обвиняемый препятствовал приставу-исполнителю в изъятии и передаче владельцу автомобиля, путём его сокрытия», — сообщает областное управление МВД.Дело направлено в Грязинский районный суд для рассмотрения.