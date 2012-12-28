Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
318
сегодня, 09:10
Житель Грязей присвоил «ГАЗель»
Он подделал подписи владельца автомобиля и оформил его на свое имя.
По данным следствия, в октябре 2019 года житель Грязей получил автомобиль от его владельца во временное пользование, без возможности им распоряжаться. Грязинец решил завладеть «ГАЗелью»: он подделал подписи владельца в договоре купли-продажи, паспорте автомобиля, а потом оформил ее на своё имя.
В результате настоящему владельцу машины причинен имущественный вред на сумму около 392 тысяч рублей.
«Затем, не смотря на вступившее в силу решение суда о признании сделки недействительной, обвиняемый препятствовал приставу-исполнителю в изъятии и передаче владельцу автомобиля, путём его сокрытия», — сообщает областное управление МВД.
Дело направлено в Грязинский районный суд для рассмотрения.
0
0
2
0
1
Комментарии