Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Мошенники похитили у женщины крупную сумму, выманивая платежи за несуществующую иномарку.
Когда деньги были получены, злоумышленники сообщили о необходимости доплаты 250 тысяч рублей в связи с «повышением утилизационного сбора», угрожая срывом сделки. После перечисления этой суммы мошенники прекратили общение, удалили переписку, а их телефоны стали недоступны. Общий ущерб от мошеннических действий составил около 1,2 миллиона рублей.
«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
