Происшествия
148
37 минут назад
2

Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет

Мошенники похитили у женщины крупную сумму, выманивая платежи за несуществующую иномарку.

42-летняя жительница Грязинского района, занимаясь поисками автомобиля в интернете, нашла группу с предложениями о поставках машин из-за рубежа. Женщина связалась с продавцом понравившейся модели, и по телефону они договорились об условиях сделки. Покупательница перевела 375 тысяч рублей за «растаможку» машины, которая якобы находилось в Минске. После этого связь с первым продавцом прервалась, и его место занял сообщник, потребовавший перевести первую часть оплаты за автомобиль - 625 тысяч рублей.

Когда деньги были получены, злоумышленники сообщили о необходимости доплаты 250 тысяч рублей в связи с «повышением утилизационного сбора», угрожая срывом сделки. После перечисления этой суммы мошенники прекратили общение, удалили переписку, а их телефоны стали недоступны. Общий ущерб от мошеннических действий составил около 1,2 миллиона рублей.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед Мазай
20 минут назад
Только дурак будет покупать тачку через интернет))) вот он и нашёлся)))
Ответить
Театрал
20 минут назад
А мозги она себе купить в интернете не пробовала?
Ответить
