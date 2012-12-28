Все новости
Общество
1369
50 минут назад
11

Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде

Александр Афанасьев подозревается в крупном мошенничестве.

Сегодня в Правобережном районном суде Липецка будет слушаться ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Александра Афанасьева — бывшего спикера городского Совета и генерального директора «Липецкого Хладокомбината».

По данным GOROD48, Александра Афанасьева подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

46-летний Александр Афанасьев возглавлял городской Совет Липецка в 2020-м — 2022-м годах. Является собственником АО «Липецкий хладокомбинат».
Александр Афанасьев
0
5
3
5
8

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аферисты
2 минуты назад
Кругом
Ответить
гость
28 минут назад
УК Липецка на очереди?
Ответить
Вася с 11-го
34 минуты назад
Хорошее мороженное...было...
Ответить
Абориген
4 минуты назад
Ага хорошее, пломбир гнали из пальмы, даже расследование было на центральном ТВ.
Ответить
гость
34 минуты назад
Липецкое мороженое очень дорогое.
Ответить
знаем знаем
34 минуты назад
Хладокомбинату и гранты и кредиты выдавали на развитие . Итог.
Ответить
Марина
37 минут назад
Что ни депутат, то крупное мошенничество. Не он первый. А хладокомбинат постоянно фигурирует в новостях, и все про долги по зарплате.
Ответить
Не може быть
41 минуту назад
Ну как депутат, спикер может быть мошенником. Это нереально же! Снова эти наговоры.
Ответить
1
43 минуты назад
Каждому воздастся по делам его...
Ответить
Интересно
43 минуты назад
Миллиарды воруют, и ничего. А тут сразу арест
Ответить
Работник.
46 минут назад
Весь хладокомбинат в аренде, а денег нет, но вы держитесь.
Ответить
