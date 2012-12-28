Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
50 минут назад
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Александр Афанасьев подозревается в крупном мошенничестве.
По данным GOROD48, Александра Афанасьева подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
46-летний Александр Афанасьев возглавлял городской Совет Липецка в 2020-м — 2022-м годах. Является собственником АО «Липецкий хладокомбинат».
