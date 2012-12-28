Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде

Александр Афанасьев подозревается в крупном мошенничестве.

Сегодня в Правобережном районном суде Липецка будет слушаться ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Александра Афанасьева — бывшего спикера городского Совета и генерального директора «Липецкого Хладокомбината».По данным GOROD48, Александра Афанасьева подозревают в совершении преступления по ч.4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).46-летний Александр Афанасьев возглавлял городской Совет Липецка в 2020-м — 2022-м годах. Является собственником АО «Липецкий хладокомбинат».