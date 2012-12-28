Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
сегодня, 15:20
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Преступления были совершены в Добринском районе. Жертвами стали девочки от 10 до 15 лет.
«Мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух девочек, а также иные действия сексуального характера в отношении двух других несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием их беспомощного состояния, с применением насилия к одной из них», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
