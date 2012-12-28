52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек

Преступления были совершены в Добринском районе. Жертвами стали девочки от 10 до 15 лет.

Липецкий областной суд приговорил 52-летнего мужчину к 17 годам исправительной колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних (по части третьей статьи 135 УК РФ, пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ). По данным GOROD48, в сентябре 2024 года он приставал к девочкам на улице в Добринском районе, совершая развратные действия и иные действия сексуального характера. Его жертвами стали девочки 2009-го, 2010-го и две девочки — 2014-го года рождения. То есть на момент совершения преступления двум девочкам было по 10 лет, ещё двум — 14 и 15 лет.«Мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух девочек, а также иные действия сексуального характера в отношении двух других несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием их беспомощного состояния, с применением насилия к одной из них», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.