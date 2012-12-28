Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
сегодня, 16:37
Пьяный 49-летний водитель предложил инспектору ДПС 40 000 рублей, но тот отказался
Водителя ждёт суд.
«По данным следствия, 23 августа в период с 23:00 до 23:40 около патрульного автомобиля обвиняемый предложил инспектору ДПС взятку в 40 000 рублей за то, чтобы тот не составлял в отношении него административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по части первой статьи 12.8 КоАП РФ). Но инспектор отказался от получения взятки», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь помимо административной водителю грозит ещё и уголовная ответственность.
