Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Происшествия
2301
19.09.2025 15:19
13

«За себя и того парня» проголосовала женщина на выборах в Хлевном

Она и член избирательной комиссии оштрафованы на 30 000 рублей каждая.

На избирательном участке в селе Хлевное во время выборов 13 сентября женщина проголосовала за себя и за знакомую, получив бюллетень у члена избирательной комиссии по чужому паспорту.

«Из письменных объяснений избирателя следует, что она сама попросила знакомую проголосовать от ее имени, поскольку является инвалидом II-й группы и не может самостоятельно посетить участок», сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Нарушение было зафиксировано наблюдателями и передано в территориальную избирательную комиссию. Постановлением мирового судьи дважды проголосовавшую женщину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Член избирательной комиссии, выдавшая бюллетень по паспорту другого человека, также привлечена к административной ответственности по части первой статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафована на 30 тысяч рублей.

По закону каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Если нет возможности прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья — можно обратиться в УИК и попросить предоставить возможность проголосовать вне помещения для голосования.
выборы
Комментарии (13)

Сначала новые
А лександр
вчера, 20:00
Я имел опыт лет 25 назад быть на выборах в областной совет в одном из самых больших сел Хлевенского района на избирательном участке членом комиссии с совещательным голосом. За день до голосования голосующих на дому не было ни одного избирателя. В день голосования список был более 600 человек голосующих на дому...Благо что могли накрыть все выносные урны наблюдателями. В итоге всего проголосовали 15 человек.... Похоже ни чего не меняется, а только усугубляется, уже ленятся составлять списки голосующих на дому ...
Ответить
Гость 53
вчера, 17:50
Уважаемые.! Зачем наказывать? Считаю, что никто не виноват!? Выборы на нашей улице вообще две. Фотографии повесили, а приглашение на выборы вообще не принесли, поэтому с кандидатами познакомились только при голосовании!
Ответить
...
вчера, 12:31
Штраф мог быть и больше. Это маловато особенно для выдавшей бюллетень.
Ответить
Лучше бы
вчера, 09:48
Совсем не голосовала.
Ответить
МАСТЕР
19.09.2025 23:25
ХЛЕВНОЕ ЭТО ВООБЩЕ ЧУДО НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ. ТАМ И НЕ ТАКОЕ БЫВАЕТ.
Ответить
Гость
вчера, 07:10
До Ельца им ещё далеко
Ответить
Законособлюдатель
19.09.2025 19:41
Как всë серьезно, это ж просьба инвалида....
Ответить
Ответ
вчера, 06:52
На дом вызывают в таком случае. Или электронноетголосование. Совсем ничего не знают...
Ответить
Тима
19.09.2025 18:54
Вот так бы впервые в нашей области мог пролезть в депутаты нехороший человек-редиска.
Ответить
Интересно
19.09.2025 17:56
А как комиссия осуществляет контроль за подсчётом электронных бюллетеней?
Ответить
Штраф
19.09.2025 16:23
за ТАКОЕ должен быть минимум 500 тысяч рублей
Ответить
Веселая вдова
19.09.2025 16:37
Это смотря за кого проголосовала.Могли вообще посадить.
Ответить
гость
19.09.2025 16:01
а почему не аннулировали результаты выборов на данном участке?
Ответить
