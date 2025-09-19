Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Происшествия
19.09.2025 15:19
«За себя и того парня» проголосовала женщина на выборах в Хлевном
Она и член избирательной комиссии оштрафованы на 30 000 рублей каждая.
«Из письменных объяснений избирателя следует, что она сама попросила знакомую проголосовать от ее имени, поскольку является инвалидом II-й группы и не может самостоятельно посетить участок», сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Нарушение было зафиксировано наблюдателями и передано в территориальную избирательную комиссию. Постановлением мирового судьи дважды проголосовавшую женщину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Член избирательной комиссии, выдавшая бюллетень по паспорту другого человека, также привлечена к административной ответственности по части первой статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафована на 30 тысяч рублей.
По закону каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Если нет возможности прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья — можно обратиться в УИК и попросить предоставить возможность проголосовать вне помещения для голосования.
