«За себя и того парня» проголосовала женщина на выборах в Хлевном

Она и член избирательной комиссии оштрафованы на 30 000 рублей каждая.

На избирательном участке в селе Хлевное во время выборов 13 сентября женщина проголосовала за себя и за знакомую, получив бюллетень у члена избирательной комиссии по чужому паспорту.«Из письменных объяснений избирателя следует, что она сама попросила знакомую проголосовать от ее имени, поскольку является инвалидом II-й группы и не может самостоятельно посетить участок», сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.Нарушение было зафиксировано наблюдателями и передано в территориальную избирательную комиссию. Постановлением мирового судьи дважды проголосовавшую женщину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Член избирательной комиссии, выдавшая бюллетень по паспорту другого человека, также привлечена к административной ответственности по части первой статьи 5.22 КоАП РФ и оштрафована на 30 тысяч рублей.По закону каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Если нет возможности прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья — можно обратиться в УИК и попросить предоставить возможность проголосовать вне помещения для голосования.