35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы

И помял автомобиль в трёх местах.

В Тербунском районе направлено в суд уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном повреждении имущества (по части первой статьи 167 УК РФ).— По данным следствия, вечером 19 марта этого года возле своего дома по улице Молодежной в деревне Ивановка мужчина поссорился со своей бывшей сожительницей и выместил зло на её машине. Он подошел к автомобилю «Лада Веста» и упал на капот. Своим телом и дополнительно тремя ударами кулаком мужчина помял машину в трёх местах, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Женщине был причинен ущерб в 33 000 рублей, который для нее является значительным. А мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.