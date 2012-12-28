Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Происшествия
18 минут назад
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
И помял автомобиль в трёх местах.
— По данным следствия, вечером 19 марта этого года возле своего дома по улице Молодежной в деревне Ивановка мужчина поссорился со своей бывшей сожительницей и выместил зло на её машине. Он подошел к автомобилю «Лада Веста» и упал на капот. Своим телом и дополнительно тремя ударами кулаком мужчина помял машину в трёх местах, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Женщине был причинен ущерб в 33 000 рублей, который для нее является значительным. А мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.
