53 минуты назад
У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли
Уголовное дело направлено в суд.
«На территории частного дома мужчины в селе Казинка полицейскими обнаружены марихуана и части конопли. Всего из незаконного оборота изъято около 500 граммов наркотика растительного происхождения. Обвиняемый пояснил, что запрещенное вещество он хранил для личного пользования», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Суда мужчина ждал под домашним арестом. Его действия квалифицированы следствием по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства и частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере», cанкции которой — до десяти лет лишения свободы.
