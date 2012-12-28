У 40-летнего грязинца нашли полкилограмма конопли

Уголовное дело направлено в суд.

️В Грязинском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, хранившего дома около 500 граммов конопли.«На территории частного дома мужчины в селе Казинка полицейскими обнаружены марихуана и части конопли. Всего из незаконного оборота изъято около 500 граммов наркотика растительного происхождения. Обвиняемый пояснил, что запрещенное вещество он хранил для личного пользования», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Суда мужчина ждал под домашним арестом. Его действия квалифицированы следствием по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства и частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере», cанкции которой — до десяти лет лишения свободы.