Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
На украденные у коллеги деньги 31-летний грязинец купил себе велосипед
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Происшествия
Программа «Депутатский миллион» дала начало точечному благоустройству Юго-Запада Липецка
Общество
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Экономика
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
Краеведческий музей отсудил у поставщика светодиодного экрана 73 000 рублей
Культура
Общество
161
31 минуту назад

Программа «Депутатский миллион» дала начало точечному благоустройству Юго-Запада Липецка

Ветераны НЛМК, бывшие депутаты горсовета Валерий Синюц и Борис Косолапов обсудили с металлургами — жителями улицы Бунина благоустройство Липецка. 

Двор на Бунина, 12, 14, 16, 18, 20 комплексно благоустроен в октябре 2023 года при участии депутата по округу Михаила Русакова и фонда «Милосердие». В большом дворе оборудованы зоны с мягким покрытием для малышей, детей постарше и подростков, площадка для воркаута. Все это пространство соединено дорожками из крупной плитки, а для удобств мам и бабушек повсюду расставлены лавочки.

IMG_0758.jpg

IMG_0725.jpg

IMG_0752.jpg

—Когда я был депутатом и председателем горсовета, я всегда призывал коллег быть внимательным к горожанам. Когда жители и власть слышат друг друга — это всем идет на пользу. Тогда, 15-20 лет назад, мы заложили фундамент общественного самоуправления и сейчас видим результаты этой работы — липчане стали более активны в общественной жизни, перестали считать за ничье свой подъезд, дом, двор, — сказал Валерий Синюц.

IMG_0672.jpg

Он и Борис Косолапов вспомнили, как горсовет пробивал программу «Депутатский миллион». Бывшие депутаты говорят, что тогда это были солидные деньги, что на миллион можно было сделать многое из нужного избирателям. Этих денег хватало и на новые лавочки у подъездов, и на асфальтирование дорожек в микрорайонах, на спортивные городки и детское игровое оборудование, которым пользуются и по сей день. В итоге Липецк занял первое место по благоустройству среди городов страны и тогда же город с подачи вице-мэра Николая Кошелева стали называть «Жемчужиной Черноземья».  

— Двор на Бунина — большой объект благоустройства. Очевидно, тщательно спланированный. В наше время мы даже не мечтали о таком размахе. Однако и к решению своих точечных, мелких задач подходили также тщательно. Поэтому идеален, конечно, комплексный подход к обновлению дворов, — сказал экс-депутат Борис Косолапов, председатель Совета ветеранов НЛМК.

IMG_0734.jpg

В 26-м микрорайоне живет порядка 500 ветеранов НЛМК. Многие из них очень активны. Депутаты от НЛМК берут их пожелания в работу. Это подтверждает разговор Михаила Русакова с пенсионеркой Верой Гавриловой, живущей в доме на Бунина, 22: 

— Горжусь своим двором! Постоянно зазываю к себе на экскурсии знакомых и родственников, у которых есть дети. Мне лично нравится, что в теплую пору я могу всегда найти для отдыха тенистое место.

IMG_0749.jpg

— А вообще наш микрорайон хорошеет год от года. И нам, пожилым, по душе происходящие позитивные изменения, — говорит пенсионерка.

— В этом году район станет еще лучше. Вы, наверное, уже видели груду песка у дома №9 на Белана? Мы выбили трехлетнее финансирование у мэрии и по наказам избирателей приступили к обустройству пешеходной зоны между домами по Белана и дорогой. В этом году уберут строительный мусор и сделают прогулочную зону до 15-го и 17-го домов. А сплошной новый бульвар жители 26-го микрорайона получат в 2027 году, — рассказал ветеранам Михаил Русаков.

Активность жителей, в том числе работников и ветеранов НЛМК привела к тому, что за пять последних лет в округе за счет муниципальной программы «Мой двор» комплексно благоустроены пять общественных пространств. Из последних — двор у дома №31 по проспекту 60-летия СССР. Также преобразились дворы улице Есенина, 9, Катукова, 24. В них установили дополнительные источники освещения и заметно расширили парковки. Планы на следующий год — обновление двора у дома на Катукова, 19 и благоустройство аллеи вдоль улицы Стаханова в 26-м микрорайоне — за это также проголосовали горожане, отметил Михаил Русаков.

благоустройство
5
0
0
0
1
