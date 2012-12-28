Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
Читать все
«Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта»
Общество
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
К Зеленому острову протянут телекоммуникации
Общество
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за первую неделю сентября выросла на 18%
Здоровье
Утром в Тербунах горела автомастерская
Происшествия
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Читать все
Происшествия
280
сегодня, 12:51

Утром в Тербунах горела автомастерская

Огонь тушили 16 пожарных.

Сегодня утром в Тербунах на улице Промышленной загорелась автомастерская. 

«Загорелся гараж на одном из частных предприятий. Поскольку пожарная часть №26 находится прямо напротив, пожарные быстро приступили к тушению огня. Густой дым темно-серого цвета виден из разных уголков села»,  — сообщают очевидцы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, мастерскую, которая горела на площади в 80 квадратных метров, тушили 16 пожарных при помощи пяти единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожара возник из-за неисправности электропроводки. На месте работают дознаватели МЧС России. Проводится проверка.
пожар
0
3
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить