Утром в Тербунах горела автомастерская

Сегодня утром в Тербунах на улице Промышленной загорелась автомастерская.«Загорелся гараж на одном из частных предприятий. Поскольку пожарная часть №26 находится прямо напротив, пожарные быстро приступили к тушению огня. Густой дым темно-серого цвета виден из разных уголков села», — сообщают очевидцы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, мастерскую, которая горела на площади в 80 квадратных метров, тушили 16 пожарных при помощи пяти единиц техники. Погибших и пострадавших нет.По предварительным данным, пожара возник из-за неисправности электропроводки. На месте работают дознаватели МЧС России. Проводится проверка.