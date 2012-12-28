«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
сегодня, 12:51
Утром в Тербунах горела автомастерская
Огонь тушили 16 пожарных.
«Загорелся гараж на одном из частных предприятий. Поскольку пожарная часть №26 находится прямо напротив, пожарные быстро приступили к тушению огня. Густой дым темно-серого цвета виден из разных уголков села», — сообщают очевидцы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, мастерскую, которая горела на площади в 80 квадратных метров, тушили 16 пожарных при помощи пяти единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, пожара возник из-за неисправности электропроводки. На месте работают дознаватели МЧС России. Проводится проверка.
