58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой

Женщина «одолжила» деньги мошенникам.

8 сентября в полицию обратилась 58-летняя липчанка: мошенники обманули её на 32 000 рублей, написав в мессенджере от имени знакомой и попросив денег взаймы. Женщина отозвалась на просьбу, а зря.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё двоих вчера обманули при покупке товаров в интернете: 46 000 рублей лишился покупатель комплектующих для автомобиля и 34 000 рублей — покупатель стройматериалов.