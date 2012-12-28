Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Читать все
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей
Здоровье
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за первую неделю сентября выросла на 18%
Здоровье
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
113
24 минуты назад

58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой

Женщина «одолжила» деньги мошенникам.

8 сентября в полицию обратилась 58-летняя липчанка: мошенники обманули её на 32 000 рублей, написав в мессенджере от имени знакомой и попросив денег взаймы. Женщина отозвалась на просьбу, а зря.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё двоих вчера обманули при покупке товаров в интернете: 46 000 рублей лишился покупатель комплектующих для автомобиля и 34 000 рублей — покупатель стройматериалов.
мошенничество
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить