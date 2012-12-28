«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Женщина «одолжила» деньги мошенникам.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё двоих вчера обманули при покупке товаров в интернете: 46 000 рублей лишился покупатель комплектующих для автомобиля и 34 000 рублей — покупатель стройматериалов.
