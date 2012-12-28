Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Общество
1021
сегодня, 12:10
6
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Мэрия предупреждает об эвакуации машин на штрафстоянку, в случае если они будут припаркованы у трамвайных путей.
«Не оставляйте машины на трамвайных путях и ближе метра от края рельса, чтобы избежать аварий и повреждений. Машины, припаркованные с нарушениями ПДД и мешающие движению трамваев, будут эвакуированы на штрафстоянку».
Нормативная обкатка путей на маршруте №1к трамваями с грузом вместо пассажиров продлится месяц, при этом контактная сеть будет отрегулирована с помощью специального вагона-сетеизмерителя.
Липчане смогут поехать на трамваях с правого берега реки Воронеж на левый уже в сентябре.
Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» достроила новую трамвайную ветку между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, МУП «Городской электротранспорт» отремонтировал два старых участков пути — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6».
0
0
0
7
3
Комментарии (6)