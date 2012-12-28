Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Читать все
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
Культура вождения по-Липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
Читать все
Общество
1021
сегодня, 12:10
6

Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют

Мэрия предупреждает об эвакуации машин на штрафстоянку, в случае если они будут припаркованы у трамвайных путей. 

С 25 августа в Липецке проводится обкатка путей на трамвайном маршруте №1к: от 21-го микрорайона  до улицы Чехова и доменной печи №6. Администрация города просит не оставлять машины возле рельсов:

«Не оставляйте машины на трамвайных путях и ближе метра от края рельса, чтобы избежать аварий и повреждений. Машины, припаркованные с нарушениями ПДД и мешающие движению трамваев, будут эвакуированы на штрафстоянку».

Нормативная обкатка путей на маршруте №1к трамваями с грузом вместо пассажиров продлится месяц, при этом контактная сеть будет отрегулирована с помощью специального вагона-сетеизмерителя.

Липчане смогут поехать на трамваях с правого берега реки Воронеж на левый уже в сентябре. 

Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» достроила новую трамвайную ветку между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, МУП «Городской электротранспорт» отремонтировал два старых участков пути — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6».

трамваи
концессия
0
0
0
7
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старожил
18 минут назад
Так уже сентябрь
Ответить
8 минут назад
Новость. На пятнадцатый день!
Ответить
13 минут назад
15-ти дневная Липецкая новость?
Ответить
сегодня, 12:32
При проезде через Октябрьский мост трамваи будут соблюдать скоростной режим?
Ответить
Леша
сегодня, 12:21
Разрешить таранить старыми вагонами.
Ответить
А из дворов
сегодня, 12:17
что не будут забирать, а то не пройдешь
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить