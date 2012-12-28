В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду

3 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям Тракторного и Дикого, предупредили в компании.



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора района Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 6, 6а, 8а, 8а/1 по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова, №№ 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а по улице Неделина, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е по улице Мичурина, № 4 по улице Нагорной, в частном секторе улиц Котовского, Кооперативной, Нагорной, Орджоникидзе, переулков Кочубея, Морозова, Дубинина.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей Елецкого микрорайона.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 сентября плановые ремонтные работы на сетях проведут и энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 15 по улице Костенко, № 10 по улице Неделина, №№ 2, 23, 27, 29, 30, 32, 34 по улице Фрунзе, №№ 6, 8, 9, 10 по Универсальному проезду, №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, обесточат улицы Чехова, в Ссёлках – улицы Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.