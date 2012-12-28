Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Два мотоциклиста пострадали в авариях за один вечер
Оба госпитализированы.
Становлянском районе на трассе «Дон» 30-летний водитель «КамАЗа», двигаясь задним ходом, нахал на мотоцикл с 47-летним мужчиной. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.
А в Липецке на дороге Липецк – Грязи – Песковатка 25-летний водитель «Лады Калины» врезался в стоящий мотоцикл 17-летнего парня. От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу, где с ним столкнулся автомобиль «Киа». Подростка с места аварии госпитализировали.
30 августа на улице Терешковой в Липецке 46-летняя женщина за рулем «Джили» совершила наезд на 7-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В тот же день в Грязинском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Белджи» с 54-летим водителем и «Лада Гранта» с 44-летней женщиной за рулем. Травмы в этой аварии получили женщина-водитель и 51-летняя пассажирка «Белджи».
В Липецке вечером на переходе через улицу Московскую 32-летний водитель «Шевроле» сбил 16-летнего парня. Подростка госпитализировали.
