Происшествия
946
сегодня, 14:54
3

Два мотоциклиста пострадали в авариях за один вечер

Оба госпитализированы.

Вечером 29 августа в Становлянском районе и в Липецке произошли аварии с участием мотоциклов.

Становлянском районе на трассе «Дон» 30-летний водитель «КамАЗа», двигаясь задним ходом, нахал на мотоцикл с 47-летним мужчиной. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.

А в Липецке на дороге Липецк – Грязи – Песковатка 25-летний водитель «Лады Калины» врезался в стоящий мотоцикл 17-летнего парня. От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу, где с ним столкнулся автомобиль «Киа». Подростка с места аварии госпитализировали.

30 августа на улице Терешковой в Липецке 46-летняя женщина за рулем «Джили» совершила наезд на 7-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В тот же день в Грязинском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Белджи» с 54-летим водителем и «Лада Гранта» с 44-летней женщиной за рулем. Травмы в этой аварии получили женщина-водитель и 51-летняя пассажирка «Белджи».

В Липецке вечером на переходе через улицу Московскую 32-летний водитель «Шевроле» сбил 16-летнего парня. Подростка госпитализировали.

авария
ДТП
0
7
2
2
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
теперь
сегодня, 17:00
недоросли месяца два привыкать к поведению на дороге будут. всем внимание и минимум скоростной режим.
Ответить
В
сегодня, 15:55
Автомобиль Белджи это белый джип по таджикски?
Ответить
Депутат
сегодня, 16:32
Белорусы с китайцами замутили
Ответить
